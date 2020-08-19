Леонид Кравчук знает, как окончить войну в Донбассе

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Анастасия Шадская
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Первый президент Украины считает, что есть только один способ вернуть Донбасс к мирной жизни.

Леонид Кравчук знает, как окончить войну в Донбассе

Фото: ТАСС

Руководитель киевской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук обозначил новый план по урегулированию военного конфликта. Спасти ситуацию может только взаимное уважение, пишет после беседы с бывшим президентом Украины портал RT.

«Надо только уважать друг друга, уважать международные нормы и принципы жизни, — заявил Кравчук и тут же добавил: — И понимать Украину».

Политик полагает, что только так можно будет остановить военные действия, устроить обмен пленными и организовать безопасное существование для жителей региона. Кравчук утонил, что это включает полное избавление от оружия и мин на землях Донбасса, чтобы все могли «начать жить по-человечески».

Никаких конкретных способов сделать это Кравчук не назвал. Его часто обвиняют в том, что он произносит пустые фразы, тогда как предложить реальное решение проблемы самопровозглашенных ДНР и ЛНР не может.

Кравчук также предположил, что урегулирование конфликта в Донбассе позволит изменить правила передвижения российских и украинских журналистов между странами. Сейчас оно ограничено.

Ранее 5-tv.ru писал о требовании Кравчука отдать Украине 300 миллиардов долларов на восстановление Донбасса.

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