Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине 300 миллиардов долларов

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter оценил требование первого президента Украины Леонида Кравчука отдать Киеву 300 миллиардов долларов.

Бывший лидер Незалежной в интервью местному изданию заявил, что необходимо создать специальный фонд для восстановления Донбасса. По мнению Леонида Кравчука, средства в него должны внести США, Великобритания и Россия. Размер суммы первый президент Украины объяснил стоимостью отказа Киева от ядерного оружия в рамках подписания Будапештского меморандума.

«Кравчук заявил, что страны-участницы Будапештского меморандума якобы должны Украине 300 миллиардов долларов за ее отказ от ядерного оружия. А деньги, мол, пойдут на Донбасс. 1). Ни одна из стран денег не даст. 2). Киев сперва должен вернуть Донбасс. 3). Деньги исчезли бы, не дойдя до Донбасса», — констатировал Алексей Пушков.

Twitter @Alexey_Pushkov

Будапештский меморандум был подписан Россией, США, Францией, Великобританией и Украиной в 1994 году. Документ предусматривает присоединение Незалежной к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидацию своего потенциала.

В свою очередь, Москва, Вашингтон и Лондон дали Киеву гарантию безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США намерены серьезно увеличить финансирование Украины.