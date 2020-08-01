Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине 300 миллиардов долларов
Первый президент Украины заявил о необходимости создания спецфонда для восстановления Донбасса.
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Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей, Twitter @Alexey_Pushkov
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter оценил требование первого президента Украины Леонида Кравчука отдать Киеву 300 миллиардов долларов.
Бывший лидер Незалежной в интервью местному изданию заявил, что необходимо создать специальный фонд для восстановления Донбасса. По мнению Леонида Кравчука, средства в него должны внести США, Великобритания и Россия. Размер суммы первый президент Украины объяснил стоимостью отказа Киева от ядерного оружия в рамках подписания Будапештского меморандума.
«Кравчук заявил, что страны-участницы Будапештского меморандума якобы должны Украине 300 миллиардов долларов за ее отказ от ядерного оружия. А деньги, мол, пойдут на Донбасс. 1). Ни одна из стран денег не даст. 2). Киев сперва должен вернуть Донбасс. 3). Деньги исчезли бы, не дойдя до Донбасса», — констатировал Алексей Пушков.
Будапештский меморандум был подписан Россией, США, Францией, Великобританией и Украиной в 1994 году. Документ предусматривает присоединение Незалежной к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидацию своего потенциала.
В свою очередь, Москва, Вашингтон и Лондон дали Киеву гарантию безопасности.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США намерены серьезно увеличить финансирование Украины.
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