Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Донбасса

«Невнятными рассуждениями» назвал слова первого президента Украины Леонида Кравчука о возврате Донбасса под контроль Киева российский сенатор Алексей Пушков. По его мнению, никакого плана по возвращению неподконтрольных территорий у украинских властей попросту нет.

«Никаких „способов“ возвращения Донбасса и Крыма Кравчук не назвал: общие слова о „системной работе“ не являются планом действий. Полагаю, таких планов просто нет. Вместо них — невнятные рассуждения, отражающие отсутствие политики. Что у Кравчука, что у Зеленского — без разницы», — написал Пушков в своем Twitter.

Instagram @Alexey_Pushkov

Как пишет «Экономика сегодня», Леонид Кравчук в эфире одного из украинских телеканалов назвал возможным добровольное возвращение Донбасса под контроль Киева. По его словам, это может произойти с помощью мирового сообщества и настойчивой системной работе украинских властей.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Леонид Кравчук высказывался за предоставление Донбассу автономии, цитируя при этом писателя Олеся Гончара, называвшего регион «раковой опухолью», которую надо отрезать, чтобы Украина развивалась спокойно.