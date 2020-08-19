«Передайте ей»: Лукашенко попросил Путина поговорить с Меркель

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путин попросил последнего передать просьбу канцлеру Германии Ангеле Меркель. Содержание просьбы раскрыла пресс-секретарь белорусского лидера.

«Главное, чего мы хотим, чтобы Запад не поддерживал тех, кто дестабилизирует ситуацию в Белоруссии. Исходя из этого, президент нашей страны попросил своего российского коллегу передать госпоже Меркель, чтобы Германия да и вся Западная Европа не вмешивались во внутренние дела Белоруссии, как это происходит сейчас», — сообщила Наталья Эйсман в эфире телеканала "Россия 1".

Также она добавила, что президент Белоруссии на данном этапе «координирует с Путиным свои действия в рамках союзного государства и ОДКБ».