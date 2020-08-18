Меркель позвонила Путину по ситуации в Белоруссии

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Светлана Шевченко
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Президент России обратил внимание канцлера на неприемлемость вмешательства во внутренние дела республики.

Меркель позвонила Путину по ситуации в Белоруссии

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

Канцлер Германии Ангела Меркель позвонила российскому президенту Владимиру Путину с целью обсуждения ситуации в Белоруссии, которая сложилась после выборов главы государства 9 августа 2020 года.

Как сообщил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт, она подчеркнула, что правительство республики должно отказаться от применения силы против мирных демонстрантов.

«Немедленно выпустить политических заключенных и вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом, чтобы преодолеть кризис», — озвучил требования канцлера Зайберт.

В свою очередь в Кремле рассказали, что в ходе беседы Меркель и Путин обстоятельно рассмотрели ситуацию в Белоруссии и выразили надежду на скорейшую нормализацию обстановки.

«С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса», — подчеркнуто в сообщении пресс-службы президента России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о реакции европейских лидеров на протесты в Белоруссии.

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