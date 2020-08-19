Теперь «Зенит»: в Петербурге официально переименовали станцию метро

Станция петербургской подземки «Новокрестовская» наконец сменила свое название на «Зенит». Теперь переименование отмечено не только на бумаге в Смольном, но и на самой станции, пишет «Петербургский дневник».

Соответствующие изменения в Единый государственный реестр недвижимости внесли несколько дней назад. Уже с 20 августа устаревшие схемы метрополитена начнут менять на станциях, в вестибюлях и вагонах метро. Кроме того, после текущего ремонта станция «Зенит» откроется уже под новым названием.

В Москве представители архитектурного бюро Arch Group представили свою версию нового дизайна экс-«Новокрестовской». По их задумке станция будет выполнена в традиционных цветах футбольного клуба «Зенит», готового инвестировать средства в переоформление.

В петербургском метрополитене и Комитете по транспорту пока таких намерений не подтвердили — станция останется в темно-синих цветах. Но есть слухи, что изменения могут быть внесены к Евро-2020. Чемпионат был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса и пройдет сразу в 11 государствах, включая Россию.

Ранее 5-tv.ru писал, что в июле 2020 года топонимическая комиссия одобрила переименование станции метро в Петербурге.