Станция «Новокрестовская» в Петербурге официально стала «Зенитом»

Смольный опубликовал официальный документ о переименовании станции петербургского метрополитена «Новокрестовская» в «Зенит». Постановление размещено на сайте администрации Санкт-Петербурга.

«Внести изменение „О наименовании станций метрополитена“, заменив слова „Новокрестовская“ — юго-западнее дома № 15 по Северной дороге словами „Зенит“ — юго-западнее дома № 15 по Северной дороге», — говорится в документе.

Решение о переименовании было принято топонимической комиссией от 10 июля 2020 года. После подписания губернатором Северной столицы Александром Бегловым постановление пройдет антикоррупционную экспертизу. Срок на это отводится до 2 августа.

Переименовать станцию подземки в «Зенит» было решено в честь 95-летия футбольного клуба и победы сине-бело-голубых в чемпионате России. Триумф футболисты одержали 5 июля, обыграв «Краснодар». Как писал ранее 5-tv.ru, это шестой по счету раз, когда подопечные Сергея Семака стали чемпионами России в Премьер-лиге. В качестве альтернативы для увековечивания названия городской команды рассматривались варианты переименования станций «Шушары» и «Юго-Западная».