«Так рисковать!» — Барановская с детьми увлеклась каньонингом — видео
Некоторые подписчики не одобрили решения ведущей заняться столь экстремальным видом спорта с детьми.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Преображение Господне: Что можно и нельзя делать 19 августа
«Она бухала с ним»: Наталья Штурм назвала вероятного виновника смерти Легкоступовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака
Кому достанется наследство Валентины Легкоступовой?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 августа
«Давайте, убивайте детей!» — Поргина рассказала правду об обвиненной в алкоголизме Захаровой
Любовь и смерть Валентины Легкоступовой: подробности личной жизни погибшей певицы
Фото, видео: Instagram @baranovskaya_tv
Телеведущая Юлия Барановская удивила подписчиков видео с отдыха в Сочи. В сторис Instagram она показала, как исследует каньоны в долине вместе со своими детьми. По признанию звезды, она занималась этим в первый раз.
«Я позвонила Тане и сказала, что хочу посмотреть белые скалы в Сочи… Закончилось все каньонингом. У нас были замечательные инструкторы, включая собаку Эльзу, опытные, профессиональные, всего у них 12 разных маршрутов. Первый раз попробовали преодоление каньонов таким способом, это очень круто», — поделилась эмоциями знаменитость.
Поклонники были в восторге от смелости ведущей. Многие подмечали, как всесторонне она развивает детей, приобщая их ко все новым и новым активностям.
«Юля, я вами восхищаюсь. Вы — отличная мать»
«Супер, вы — умничка»
«Сколько же у вас энергии?!» — удивлялись подписчики.
Но, куда без скептиков. Пара комментаторов не разделили восхищения остальных, испугавшись последствий, к которым, по их мнению, могло привести такое приключение.
«Так рисковать вместе с детьми!»
«Экстремальненько, конечно», — писали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, как Юлия Барановская напомнила, кто сделал Андрея Аршавина миллионером.
Читайте также
63%
-0.19 87.40
0.06
Нашли ошибку?