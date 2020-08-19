«Так рисковать!» — Барановская с детьми увлеклась каньонингом — видео

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Алина Потёмкина
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Некоторые подписчики не одобрили решения ведущей заняться столь экстремальным видом спорта с детьми.

Фото, видео: Instagram @baranovskaya_tv

Телеведущая Юлия Барановская удивила подписчиков видео с отдыха в Сочи. В сторис Instagram она показала, как исследует каньоны в долине вместе со своими детьми. По признанию звезды, она занималась этим в первый раз.

«Я позвонила Тане и сказала, что хочу посмотреть белые скалы в Сочи… Закончилось все каньонингом. У нас были замечательные инструкторы, включая собаку Эльзу, опытные, профессиональные, всего у них 12 разных маршрутов. Первый раз попробовали преодоление каньонов таким способом, это очень круто», — поделилась эмоциями знаменитость.

Instagram @baranovskaya_tv

Поклонники были в восторге от смелости ведущей. Многие подмечали, как всесторонне она развивает детей, приобщая их ко все новым и новым активностям.

«Юля, я вами восхищаюсь. Вы — отличная мать»

«Супер, вы — умничка»

«Сколько же у вас энергии?!» — удивлялись подписчики.

Но, куда без скептиков. Пара комментаторов не разделили восхищения остальных, испугавшись последствий, к которым, по их мнению, могло привести такое приключение.

«Так рисковать вместе с детьми!»

«Экстремальненько, конечно», — писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, как Юлия Барановская напомнила, кто сделал Андрея Аршавина миллионером.

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