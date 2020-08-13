«Это я ему шепнула»: Барановская вспомнила, как сделала Аршавина миллионером

Миллионные гонорары Андрея Аршавина достались ему благодаря Юлии Барановской. Об этом теледива рассказала в выпуске шоу «Конечно, Вася!». Звезда прожила с футболистом почти десять лет и родила от него трех детей. Впоследствии их отношения разладились, но ведущая до сих пор хранит о них воспоминания и периодически делится с поклонниками подробностями личной жизни того периода.

Так, Барановская вспомнила, что в начале романа с Аршавиным он не считался востребованным игроком, не входил в основной состав «Зенита» и во время матчей чаще всего отсиживался на скамейке запасных. Все изменилось после чемпионата Европы, на котором сборная России в 2008 году завоевала бронзовые награды. Тогда у Андрея появились первые выгодные предложения от зарубежных команд.

Через год Аршавин вместе с возлюбленной переехал в Англию и заключил контракт с лондонским Арсеналом. Однако он не стал бы столь прибыльным, если бы в дело не вмешалась Юлия.

«Это я ему шепнула. Он хотел меньше попросить. Я ему сказала: проси три. Если бы меня не было, то у него бы и миллиона не было. Три пришли к нам лет через пять», — сказала Барановская.

Ранее 5-tv.ru писал, что 12-летняя дочь Барановской прыгнула в пропасть на веревке.