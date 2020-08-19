Пользователей Рунета спасают в пробках от скуки музыка и соцсети

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Марина Неруцких
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Соответствующее исследование провели «Одноклассники» и исследовательское агентство ResearchMe.

Пользователей Рунета спасают в пробках от скуки музыка и соцсети

Фото: Ok.ru

Пассажиры наземного транспорта и водители из числа пользователей Рунета рассказали, чем занимаются в пути и во время вынужденного простоя в пробках. Участие в онлайн-опросе, проведенном «Одноклассниками» и агентством ResearchMe приняли 3 тысячи 113 человек.

Чаще всего водители, находясь в пути, слушают музыку (50%), а пассажиры наземного транспорта в это время заходят в соцсети (43%), просматривая ленту друзей (68%), переписываясь с ними (63%), а также ставя лайки и классы (36%).

Ok.ru

При этом мужчины в 1,3 чаще чем женщины играют в игры (38% и 29% соответственно) и в 1,5 раза чаще смотрят видео (37% против 25%).

Относительно небольшое количество пользователей выкладывают посты с текстом или фотографии, находясь в пути — таких всего 12% среди опрошенных.

Кроме того, стало известно о времяпровождении водителей и пассажиров в пробках. Первые предпочитают слушать музыку (61%) и радио (46%), а вторые переключаются на соцсети и музыку (по 45%), а также звонки (19%).

Ok.ru

Среди ощущаемых во время простоя в пробках эмоций лидирующие позиции заняли раздражение, скука и напряжение. Кроме того, согласно данным опроса, каждый четвертый пассажир уверяет, что не слушает радио в пробках.

Статистика среди водителей совершенно противоположная — среди респондентов таких набралось всего 8%. Они отдают предпочтение «Дорожное радио», «Европа Плюс» и «Авторадио». Среди пассажиров популярны «Ретро FM», «Европа Плюс» и «Авторадио».

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