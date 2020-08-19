Уличные гонки станут легальными?

В России могут легализовать стритрейсеров. С таким предложением выступили в Госдуме. Депутаты считают, что уличные гонки — это новая субкультура с которой необходимо смириться, а чтобы экстремалы не создавали опасных ситуаций на дороге им необходимо предоставить специальные площадки.

Полигоны разместят вдали от домов и сделают безопасными. Таким образом, гонки станут безаварийными и не будут мешать жителям. Народные избранники не исключают, что в скором будущем стритрейсинг в России станет одним из видов автоспорта. Экстремалы уже поддержали идею депутатов.