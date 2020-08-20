В NASA предупредили об огромной аномалии над Землей

NASA сообщило о гигантской области расширения в небе над Южной Америкой и юго-западной Африкой с пониженной магнитной напряженностью. Данный феномен получил название Южно-Атлантической аномалии, сообщается на сайте космического агентства.

Как отмечают в NASA, магнитное поле Земли как щит защищает планету, поглощая и отражая заряженные солнечные частицы. Однако в обозначенных местах аномалия позволяет этим частицам приблизиться к поверхности планеты больше, чем обычно. Как результат — излучаемая ими радиация может привести к сбоям в бортовых компьютерах, а также воспрепятствовать сбору данных спутниками. Именно поэтому ученые намерены вплотную заняться отслеживанием и изучением этого явления.

Как показывают исследования, аномалия постепенно смещается в северо-западном направлении. Как предполагают ученые, причиной ее возникновения могли стать как минимум две особенности Земли: наклон ее магнитной оси и наличие потока расплавленных металлов внутри внешнего ядра.

Ранее 5-tv.ru писал, что NASA переименует некоторые космические объекты с «расистскими» названиями.