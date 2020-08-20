«Мы все останемся без секса» — Лолита о движении #MeToo
По мнению певицы, общество, как и 100 лет назад, наполнено стереотипами относительно женщин.
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Лолита Милявская с иронией высказалась о движении #MeToo, продолжающему набирать обороты по всему миру. Артистка считает, что борьба с харассментом приобретает несколько гипертрофированную форму, но надеется, что скоро «все должно прийти в норму». Свои соображения певица высказала в интервью NEWS.ru
«Мне кажется, что все настолько гипертрофированно, что у меня уже вызывает улыбку. Но если бы не было так грустно с тем же харассментом. Я уже сказала как-то, что с такой борьбой с харассментом мы все останемся без секса», — приводит издание слова Лолиты.
Певица посетовала, что, как и 100 лет назад, общество наполнено стереотипами относительно женщин и определенными моделями поведения. И если более чем за век описанная еще классиками проблема никуда не исчезла, то не исчезнет и сейчас.
«Общество открыто говорит, что у женщины есть срок годности. С определенного момента, если у нее есть деньги, ее рассматривают как средство передвижения по жизни», — констатировала Милявская.
По ее мнению, единственный способ борьбы с этой проблемой — это игнорировать ее.
«Здесь вопрос личного восприятия. Все зависит от тебя, если я не обращаю на это внимание, то для меня этой проблемы не существует», — пояснила певица.
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