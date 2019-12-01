«Звезды под прицелом»: Как поклонники превращают жизнь своих кумиров в ад

Русские звезды в опасности. Все чаще они становятся жертвами так называемого «сталкинга». Мессенджеры и социальные сети значительно упростили доступ к вожделенному телу, и теперь поклонники бомбардируют артистов или музыкантов пугающими сообщениями.

На этой неделе известный композитор Андрей Резников, сын знаменитого Виктора Резникова, рассказал, что его уже четыре года методично достает неугомонная фанатка. И это не любовные письма, а прямые угрозы убить, если, например, он не женится на ней. Мало того она преследует его и в реальной жизни, карауля у подъездов и на улице. Он уже обращался в полицию, но преступления не совершено, а значит и дела нет. Поэтому композитор уверен — необходимо что-то менять в законодательном поле.

Теперь и нашим знаменитостям пора запускать в обиход грозный хэштег #MeToo. А как иначе? Звездные жертвы под прицелом назойливых почитателей.

Андрей Захаров о кумирах и их поклонниках.

Не чувствует себя в безопасности даже на радио, где трудится генеральным продюсером 20 лет. Признаки мании преследования у известного композитора и продюсера Андрея Резникова вполне оправданы. Четвертый год музыканта и его близких преследует женщина и превращает их жизнь в ад.

«Четыре раза этот человек приезжал из другого города, пытался ворваться в офис, караулил меня во дворе врывался к соседям и так далее», — рассказывает музыкант.

«Выбирай или завтра идем в загс, или я тебя зарежу, как собаку у подъезда. У меня удар точный — в тюрьме научили. Если ты завтра же на мне не женишься, трое мужиков сначала отрежут тебе член, потом конечности, а потом сожгут».

Она пишет с различных аккаунтов, и каждый раз ее угрозы все кровавее и яростнее. На все обращения в полицию и прокуратуру музыкант получает один и тот же ответ.

«Когда вас убьют тогда приходите», — говорит Андрей Резников, композитор, продюсер и автор песен.

Шутка ли, но пока нет факта преступления, полиция мало что может сделать — таков закон. Поэтому безнаказанные преследователи или сталкеры могут вычислить, где вы живете и работаете, и буквально загнать вас в угол угрозами, шантажом и вымогательством, переходя от словесного террора к реальному.

«Зачем она живет на свете ***», — цитирует недоброжелателя Ангелина Дубровская, пиар-директор.

Для Ангелины — директора таких звезд как Тимати, Ксении Бородиной, Натальи Рудовой и Анастасии Решетовой — подобные сообщения в адрес ее клиентов дело привычное, но по-прежнему пугающее.

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«Самое страшное, когда есть дети. Когда за ребенком ходит какой-то его фанат, или там мать, которая думает, что она его мать настоящая. Единственный выход — это нанимать охрану ходить с охраной», — считает Ангелина Дубровская, пиар-директор.

Мало того эти преследователи собираются в закрытые группы и делятся опытом, как эффективней мучить своих жертв. Перед таким натиском бессильны даже депутаты, к которым обратились сотни жертв — звездных и не только.

«Когда вас преследует незнакомый человек, у него мотива вас убивать по сути нет, поэтому пока он не достал нож и не замахнулся закон бездействует», — поясняет Сергей Боярский, депутат Госдумы РФ.

А пока законодательные инициативы и круглые столы с экспертами только в проекте, жертв преследователей призывают не молчать, а делиться своими историями под хештегом #нетпреследованию. Акцию солидарности поддержали многие звезды, которые вместе с родными неоднократно сталкивались с проблемой: модель и актриса Наталья Рудова, актриса Анна Снаткина, народный артист Сергей Безруков и другие. Не в силах справится с дикими людьми и те, кто ежедневно укрощает диких зверей. Преследователей Эдгарда Запашного арестовывали, но особо рьяных не могла остановить даже охрана.

«Каждый раз, когда она видела со мной человека противоположного пола, она тут же считала, что с человеком надо расправиться», — делится Эдгард Запашный, народный артист РФ, генеральный директор Большого Московского Государственного Цирка.

Сколько звезд страдает от преследователей, общественность еще только считает. Но простых людей, столкнувшихся с такой проблемой в тысячи раз больше. Например, в Лондоне по данным Гардиан, число преступлений, связанных с киберсталкингом увеличилось с 181 в 2013 году до полутора тысяч в прошлом. Telegraph пишет, что в принципе каждый десятый становится жертвой такого преступления. В Великобритании это почти семь миллионов. В России речь может идти о десятках миллионов.

«Это способы человеческого общежития здесь к сожалению, мы не застрахованы от психически нездоровых людей», — считает Наталья Шатихина, доцент кафедры уголовного права СПбГУ.

Адвокат и доцент уголовного права Наталья Шатихина уверена, что защититься от сталкеров в России можно и по действующим законам. Главное — из раза в раз обращаться к правоохранителям с заявлениями не о преследовании, а именно об угрозах, вандализме или сборе личных данных. Рано или поздно ваш случай проверят. Звездам с жизнью на виду сложнее, но проще — есть деньги нанять охрану или кучу юристов. Простым людям приходится ударяться в бега и прятать лицо. Что же делать с теми, кто пытается быть с вами силой, не знают даже психотерапевты.

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«От личностных расстройств, заканчивая психотическим регистром, поэтому определенный диагноз поставить будет неправильно», — говорит Геннадий Голубев, врач-психотерапевт.

Певец Сергей Рогожин за свою 30-летнюю карьеру всякого сталкинга повидал. Стоявшие когда-то у подъездов толпами поклонницы, сегодня уже не визжат при виде кумира, а скромно просят селфи. Хоть и с опаской, но фанатам музыкант не отказывает. Что до киберпреследования, то здесь, говорит, коллеги по цеху порой сами виноваты.

«То, что происходит с медийными людьми и персонажами, этого раньше не было. Не придумывали артисты про себя идиотские истории, не участвовали в идиотских шоу. Не превращали свои интимные сакральные стороны во всеобщее обсуждение», — считает Сергей Рогожин, музыкант.

Но даже ветераны шоу-бизнеса уверены — какая-то правозащитная норма, практика или хотя бы разъяснение, как обезопасить себя необходимы. Жизненно. И для простых смертных, и для звезд. Это выступление звезды популярного в США вокального шоу Кристины Гримми станет для нее последним. Когда певица будет раздавать автографы один из поклонников выстрелит ей в голову.

Как выяснит полиция, убийца — неадекватный поклонник, тронувшийся умом на почве любви и неоднократно пытавшийся встретиться с юной певицей. Кристине Гримми было всего 22 года.

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