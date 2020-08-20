Анализы Навального показали вторичные признаки опьянения

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 82

Предварительно, накануне будучи в Томске известный блогер выпивал алкоголь.

Анализы Навального показали вторичные признаки опьянения

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Как стало известно 5-tv.ru, госпитализированный в отделение реанимации с подозрением на отравление Алексей Навальный, предварительно, накануне выпивал алкоголь. Результаты его анализов показали наличие вторичных признаков опьянения.

К слову, возможное попадание в его организм с остатками алкоголя любого токсичного вещества могло только усилить эффект.

Известному блогеру стало плохо в самолете почти сразу после вылета из Томска. Алексей почувствовал себя плохо, пошел в туалет и там ему стало еще хуже. Его крики от боли запечатлел один из пассажиров рейса в Москву.

Экипаж принял решение об экстренной посадке в Омске, где Навального госпитализировали в отделение реанимации. В настоящее время блогер находится в тяжелом состоянии, в коме и подключен к аппарату ИВЛ. Окончательный диагноз не установлен. Проводится всестороннее исследование.

В ряде СМИ сообщалось, что его могли отравить «оксибутиратом натрия». Руководитель отдела токсикологии и психореабилитации НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Виктор Шилов в беседе с 5-tv.ru отметил, что все зависит от дозы препарата и методе его введения в организм.

 

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