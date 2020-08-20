Российские школьники открыли новый остров в Арктике

Открытие нового острова российскими школьниками - официально подтвердилось! Новая земля находится в Арктике, в проливе Вилькицкого. Сейчас там работает экспедиция Северного флота совместно с представителями Русского географического общества.

Площадь нового острова чуть больше пяти гектаров. Он образовался в результате таяния ледников, а вот обнаружили сушу месяц назад учащиеся школ из Петербурга, Подмосковья, Якутска и Тулы изучая спутниковые снимки. Это уже четвертый остров, который открыли юные географы.