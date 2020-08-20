Министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассмешил президента РФ Владимира Путина рассказом о своей работе в Минфине. В ходе видеоконференции с российским лидером политик сказал, что поменял бы некоторые аспекты в своей работе в ведомстве, если бы знал, что через какое-то время будет занимать пост в Минтруде.

«Если бы я знал год назад, что буду в Министерстве труда, то, может быть, что-то в Минфине принимал бы по-другому», — заявил он.

Его слова насмешили президента, который с улыбкой сказал, что «с новых позиций» у министра есть такая возможность.

Видеоконференция с главой государства проходила в рамках встречи Путина с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал Путину о бюджетных нарушениях на 50 миллиардов рублей.