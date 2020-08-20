«Если бы я знал…» — глава Минтруда насмешил Путина опытом работы в Минфине

|
Молодцова Анна
83

Антон Котяков пообщался с президентом в рамках встречи российского лидера с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва.

Фото, видео: ТАСС / Метцель Михаил 5-tv.ru

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассмешил президента РФ Владимира Путина рассказом о своей работе в Минфине. В ходе видеоконференции с российским лидером политик сказал, что поменял бы некоторые аспекты в своей работе в ведомстве, если бы знал, что через какое-то время будет занимать пост в Минтруде.

«Если бы я знал год назад, что буду в Министерстве труда, то, может быть, что-то в Минфине принимал бы по-другому», — заявил он.

Его слова насмешили президента, который с улыбкой сказал, что «с новых позиций» у министра есть такая возможность.

Видеоконференция с главой государства проходила в рамках встречи Путина с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал Путину о бюджетных нарушениях на 50 миллиардов рублей.

Читайте также

+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
73.77
0.53 87.43
0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:41
Вахта памяти: в Новгородской области проходит масштабная поисковая операция
18:35
Суд не помог Лолите Милявской выселить из квартиры бывшего мужа
18:33
Нефтяной разлив в реке Бочин ликвидируют в Хабаровском крае
18:29
Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию в Белоруссии после саммита ЕС
18:12
«Они не согласны»: генпрокурор Белоруссии объяснил уход членов КС оппозиции
18:01
Готовьте банки! Изысканный рецепт пряной закуски из хрена и томатов — видео

Сейчас читают

«Откуда взялся? Ни баба, ни мужик»: друг Легкоступовой на похоронах не сдержал слез
Появились первые кадры с закрытых похорон Легкоступовой
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок