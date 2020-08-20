Вышел первый тизер фильма «Конек-горбунок»

Первый тизер фильма «Конек-горбунок» по мотивам одноименной сказки Петра Ершова появился в сети. Вольная экранизация произведения стала приключенческим фэнтези с элементами юмора.

Сюжет ленты во многом следует канве литературного первоисточника: Иван, прозванный дураком, выручает волшебную кобылицу, за что получает в награду Конька-горбунка. Отважный и ловкий друг помогает юноше выполнять задания, которые ему дает неугомонный царь: то поймать Жар-птицу, то вызволить из плена Чудо-юдо-рыбу-кит, то сосватать за него — царя — прекрасную Царь-девицу, которая живет на краю земли. Ваня влюбляется в красавицу, и на свой страх и риск пытается заполучить ее руку и сердце. Помогает ему в этом опять-таки верный четвероногий товарищ.

Роль Ивана исполнил звезда фильмов «Стиляги» и «Союз спасения» Антон Шагин, а мультяшного Конька озвучил и частично сыграл Павел Деревянко. Для этого актеру поместили на лицо специальные датчики и снимали со всех сторон, чтобы передать компьютерному персонажу тонкости его мимики. Роль царевны досталась Паулине Андреевой, а царя — Михаилу Ефремову. Жар-птица в фильме заговорит голосом Ляйсан Утяшевой, а Чудо-юдо-рыба-кит — голосом Александра Семчева.

Режиссером ленты стал Олег Погодин, продюсерами выступили Сергей Сельянов, Александр Горохов, Антон Златопольский. Бюджет «Конька-горбунка» составил 600 миллионов рублей. Картина выйдет в прокат 22 октября.

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