Полиция осматривает баню, в которой парился Навальный накануне госпитализации

Правоохранительные органы пытаются восстановить полную картину событий дня, предшествовавшего госпитализации Алексея Навального.

Блогер почувствовал себя плохо на борту самолета Томск — Москва, из-за чего воздушное судно совершило экстренную посадку в Омске. Навальный в тяжелом состоянии был доставлен в местную больницу, где его подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозную кому. Сейчас состояние мужчины стабилизировалось, однако точный диагноз пока неизвестен. По словам пресс-секретаря Навального, он был госпитализирован с сильным отравлением. Предполагают, что накануне в Томске блогер употреблял спиртные напитки. Вместе с тем неполные анализы по токсикологии показали наличие в его крови кофеина. Больше никаких посторонних веществ пока что найдено не было.

Как сообщили KP.RU в местных силовых структурах, в Томске Навальный жил в четырехзвездочном отеле, где пробыл до пяти часов вечера. Затем он вместе со знакомым адвокатом закупился в одном из магазинов несколькими бутылками алкоголя, после чего мужчины отправились в село Кафтанчиково. Там они искупались в реке и согрелись спиртным. После купания мужчины пошли в баню и лишь поздней ночью Навальный вернулся в гостиницу, где перед сном выпил еще несколько алкогольных коктейлей.

На данный момент силовики осматривают баню, в которой парился Навальный вместе с адвокатом. Они надеются, что осмотр места и опрос свидетелей могут пролить свет на причины внезапной госпитализации блогера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стал известен приоритетный диагноз Навального.