Стал известен приоритетный диагноз Навального
Медики в ходе комплексного обследования исключили инсульт, эпилепсию и опухоль в голове.
Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich
После проведения комплексного обследования Алексея Навального медики назвали приоритетный диагноз — отравление антидепрессантами.
По информации 5-tv.ru, консилиум специалистов исключили инсульт, эпилепсию и опухоль в голове, а также кровоизлияние в мозг. Был сделан вывод о том, что утрата сознания и повышенное слюноотделение, а также необходимость подключения пациента к ИВЛ и отсутствие повышения внутриклеточных ферментов в крови говорят о том, что на организм было «токсическом воздействии преимущественно синаптического уровня». Переводя на понятный язык — попавший в организм яд разрушает так называемую синоптическую передачу нервного импульса. Как правило, такое воздействие на организм оказывают нейролептики.
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