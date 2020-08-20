Стал известен приоритетный диагноз Навального

После проведения комплексного обследования Алексея Навального медики назвали приоритетный диагноз — отравление антидепрессантами.

По информации 5-tv.ru, консилиум специалистов исключили инсульт, эпилепсию и опухоль в голове, а также кровоизлияние в мозг. Был сделан вывод о том, что утрата сознания и повышенное слюноотделение, а также необходимость подключения пациента к ИВЛ и отсутствие повышения внутриклеточных ферментов в крови говорят о том, что на организм было «токсическом воздействии преимущественно синаптического уровня». Переводя на понятный язык — попавший в организм яд разрушает так называемую синоптическую передачу нервного импульса. Как правило, такое воздействие на организм оказывают нейролептики.