Стал известен приоритетный диагноз Навального

|
Светлана Шевченко
Эксклюзив 54

Медики в ходе комплексного обследования исключили инсульт, эпилепсию и опухоль в голове.

Стал известен приоритетный диагноз Навального

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

После проведения комплексного обследования Алексея Навального медики назвали приоритетный диагноз — отравление антидепрессантами.

По информации 5-tv.ru, консилиум специалистов исключили инсульт, эпилепсию и опухоль в голове, а также кровоизлияние в мозг. Был сделан вывод о том, что утрата сознания и повышенное слюноотделение, а также необходимость подключения пациента к ИВЛ и отсутствие повышения внутриклеточных ферментов в крови говорят о том, что на организм было «токсическом воздействии преимущественно синаптического уровня». Переводя на понятный язык — попавший в организм яд разрушает так называемую синоптическую передачу нервного импульса. Как правило, такое воздействие на организм оказывают нейролептики.

Читайте также

+24° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 39%
73.77
0.53 87.43
0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:11
Стал известен приоритетный диагноз Навального
17:06
На кого похож предполагаемый водитель в машине Ефремова — возможная версия
16:50
«Был навеселе»: Супруга Ефремова рассказала о пьяных звонках мужа перед ДТП
16:47
Тошнота, озноб, температура: какими будут побочные эффекты вакцины от COVID-19?
16:42
Затопленные города Сибири ливень будет испытывать еще две недели
16:39
Тайный свидетель Пашаева описал человека, который был за рулем машины Ефремова

Сейчас читают

Валентину Легкоступову кремировали
Появились первые кадры с закрытых похорон Легкоступовой
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок