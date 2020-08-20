«Дочь хочет братика» — Ани Лорак задумалась о втором ребенке

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Татьяна Меркер
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Певица объяснила это тем, что она сама росла в многодетной семье.

«Дочь хочет братика» — Ани Лорак задумалась о втором ребенке

Фото: Instagram @anilorak

Певица Ани Лорак пару дней назад порадовала поклонников новым клипом на песню «Твоей любимой». Одну из ролей в ролике сыграла любимица поклонников девятилетняя София — ребенок Лорак и Мурата Налчаджиоглу.

Трогательные отношения матери с дочкой постоянно отмечают фанаты, называя их идеальными. В интервью graziamagazine певица призналась, что любит детей и задумывалась о рождении еще одного ребенка.

«Дочь с самого рождения хотела иметь братика», — поделилась певица.

Лорак призналась, что она сама росла в многодетной семье и очень любила своих братьев (их у Ани трое. Прим. ред.) и по всей видимости это передалось и Софии.

Звездная мамочка отметила, что ее дочь с удовольствием нянчится в гостях с детьми помладше. И получает огромное удовольствие, когда в гости приезжает ее двоюродный брат.

Рождение еще одного ребенка, по мнению певицы, это большой шаг. Мало одного желания завести его, потому что «человек лишь предполагает».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, фанаты не узнали повзрослевшую дочь Ани Лорак.

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