🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 21 августа, Луна в созвездии Девы благоволит тем, кто настроен решительно. Однако будьте осторожны с мыслями и словами: в этот день многие желания легко могут сбыться.

♈ Овен

Овнам в этот день стоит попытаться воплотить в жизнь все идеи, которые придут в голову. Однако сразу не рассказывайте окружающим о своих задумках — так вы можете отвернуть от себя удачу и дело не приведет к успеху.

Космический совет: прислушайтесь к внутреннему голосу.

♉ Телец

Благоприятный день для Тельцов. Настойчивость и упорство позволят вам заполучить то, о чем вы мечтали долгие годы. Не соглашайтесь на меньшее, чем, по вашему мнению, заслуживаете. В личной жизни наступает непростой период. На свободу некоторых Тельцов попытаются покуситься неискренние партнеры. Знайте — любовь не подрезает крылья. И если это происходит, задумайтесь, любовь ли это вообще.

Космический совет: принимайте подарки судьбы.

♊ Близнецы

У Близнецов могут возникнуть ссоры с близкими и родными. Возможно, дадут о себе знать старые душевные раны. Вы можете почувствовать себя уязвимыми, и здесь на помощь придут духовные практики. Медитация, прогулки в лесу или хотя бы расслабляющая ванна — выберете способ очистить душу на свой вкус. Они все окажутся действенными.

Космический совет: пришло время переосмыслить прошлое и простить тех, на кого держите зло.

♋ Рак

В личной жизни Раков могут возникнуть сложности. Прислушайтесь к себе: возможно, внутреннее недовольство провоцирует недостаток любви родителей или прошлый тяжелый опыт отношений. Однако это вовсе не говорит о том, что все ваши опасения ложные. Найдите минутку и поговорите со своим партнером начистоту.

Космический совет: расскажите своему партнеру все, о чем тревожитесь.