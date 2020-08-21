🧙♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 21 августа, стоит обратить внимание на слова, произнесенные вслух. Воздержитесь от негативных мыслей и постарайтесь навести порядок в голове.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 21 августа, Луна в созвездии Девы благоволит тем, кто настроен решительно. Однако будьте осторожны с мыслями и словами: в этот день многие желания легко могут сбыться.
♈ Овен
Овнам в этот день стоит попытаться воплотить в жизнь все идеи, которые придут в голову. Однако сразу не рассказывайте окружающим о своих задумках — так вы можете отвернуть от себя удачу и дело не приведет к успеху.
Космический совет: прислушайтесь к внутреннему голосу.
♉ Телец
Благоприятный день для Тельцов. Настойчивость и упорство позволят вам заполучить то, о чем вы мечтали долгие годы. Не соглашайтесь на меньшее, чем, по вашему мнению, заслуживаете. В личной жизни наступает непростой период. На свободу некоторых Тельцов попытаются покуситься неискренние партнеры. Знайте — любовь не подрезает крылья. И если это происходит, задумайтесь, любовь ли это вообще.
Космический совет: принимайте подарки судьбы.
♊ Близнецы
У Близнецов могут возникнуть ссоры с близкими и родными. Возможно, дадут о себе знать старые душевные раны. Вы можете почувствовать себя уязвимыми, и здесь на помощь придут духовные практики. Медитация, прогулки в лесу или хотя бы расслабляющая ванна — выберете способ очистить душу на свой вкус. Они все окажутся действенными.
Космический совет: пришло время переосмыслить прошлое и простить тех, на кого держите зло.
♋ Рак
В личной жизни Раков могут возникнуть сложности. Прислушайтесь к себе: возможно, внутреннее недовольство провоцирует недостаток любви родителей или прошлый тяжелый опыт отношений. Однако это вовсе не говорит о том, что все ваши опасения ложные. Найдите минутку и поговорите со своим партнером начистоту.
Космический совет: расскажите своему партнеру все, о чем тревожитесь.
♌ Лев
У некоторых Львов могут обостриться хронические болезни. Следите за своим здоровьем: не злоупотребляйте алкоголем и вредной пищей, ложитесь спать раньше обычного, берегите нервную систему. Вас может что-то расстроить, но не принимайте обиды близко к сердцу. Знайте: в жизни каждого человека могут быть взлеты и падения. И за каждый день стоит быть благодарным судьбе.
Космический совет: уважайте судьбу даже в неудачные дни.
♍ Дева
Девам рекомендовано встретить уик-энд в спокойной обстановке. Проведите вечер дома в удобной пижаме за просмотром любимого фильма или чтением книги. Выпейте травяной чай и проведите сеанс ароматерапии. Сегодня вы сможете восстановить силы на месяц вперед — не упустите свой шанс.
Космический совет: расслабьтесь и получите удовольствие.
♎ Весы
Весы, присмотритесь к тому, что вас окружает. Именно сегодня судьба пошлет знаки, которые нельзя упустить. Вы можете найти призвание, поймать Музу и даже разгадать секрет, который беспокоил вас долгие годы. Одинокие представители знака смогут встретить свою любовь.
Космический совет: будьте внимательны к деталям.
♏ Скорпион
Скорпионам могут открыться тайны и мудрости. Вы сможете найти ответы на многие вопросы. Судьба сама подскажет, где их искать. Отправляйтесь на прогулку в парк или в лес и проведите несколько часов без музыки и гаджетов. Вы удивитесь, как много упускали раньше из-за городского шума.
Космический совет: прислушайтесь к Вселенной.
♐ Стрелец
Стрельцам стоит посвятить день сердечным делам. Позвольте себе принять ту любовь, которую так долго отдавали другим, не требуя ничего взамен. Вы этого заслуживаете! Сегодня в сердцах некоторых Стрельцов может разгореться искорка новых чувств. Однако понять, настоящая ли это любовь или временное увлечение, сразу не удастся. Придется немного подождать и посмотреть.
Космический совет: почувствуйте любовь.
♑ Козерог
Для Козерогов, переживших разрыв отношений, наступает благоприятный период. Пришло время, когда стоит снова довериться окружающим. Откройте себя для романтики: на горизонте вот-вот появится тот самый человек, которого так долго ждали.
Космический совет: будьте готовы к новым знакомствам.
♒ Водолей
Водолеям выпадет отличная возможность укрепить моральный дух и реализовать задуманное. Вы полны энергии и идей, но воплотить их в жизнь не хватало решительности? Сегодня судьба пошлет знак, который даст понять, как поступить дальше.
Космический совет: вы сами способны дать ответ на самый важный вопрос.
♊ Рыбы
Рыбы, сегодня многое может пошатнуть веру в себя. Стойте на своем и не сворачивайте с пути — победа будет за вами. Враги не дремлют и попытаются помешать вам. Главное — не обращать на них внимание и не опускаться до их уровня. Сохраняйте ясность ума и не позволяйте эмоциям взять верх.
Космический совет: отстаивайте свою правоту.
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