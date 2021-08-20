Не следуй за тенью: как гуляющие по планете двойники могут разрушить нашу судьбу

Считается, что у каждого человека в мире есть семь двойников, при этом биологически все они не являются родственниками и похожи лишь физически. Мистическим флером окутаны легенды о двойниках исторических личностей: Петра I иногда сравнивают с Цезарем по его деяниям, широко распространены мифы о том, что Наполеон и Гитлер спаслись, подменив себя двойниками.

Случайно встретить на улице своего близнеца маловероятно, в истории описано лишь несколько реальных и ставшими фатальными для оригинала встреч. Одна из первых случилась в Чехии, когда под колесами трамвая погиб человек, как две капли воды похожий на 47-летнего вагоновожатого, Иржи Глоубека. Личность погибшего не установили, на его похоронах присутствовал только водитель трамвая. Через год от инфаркта умер и сам Глоубек, незадолго до смерти попросив жену похоронить «рядом с собой».

Замечено, что двойники, или доппельгангеры, как их еще называют, являются человеку перед смертью. В то же время они могут не только стать предвестниками беды, но и увести от нее. Встречаются рассказы людей, когда их, заблудившихся, таинственный силуэт выводил из глухого леса или спасал от пули, принимая огонь на себя.

Стремление приблизиться к разгадке второго «я», никогда не покидало человечество. Современные цифровые технологии позволяют искать и находить своих двойников по всему миру. Если не принимать во внимание инстамоделей, которые благодаря достижениям пластической хирургии и развития косметологии «рисуют» себе одинаковые лица и «лепят» узкие носы и пышные груди, приводя себя к инстастандарту красоты, то найти свою копию несложно. Разработано немало платформ, где можно встретить своего двойника. Одна из популярных — сайт «Незнакомые близнецы» Twin Strangers, куда предлагается загрузить фото и сличить антропометрические данные с фотобанком ресурса.

www.twinstrangers.net

Создательница сайта по поиску двойников ирландка Ним Джини обнаружила в соцсетях трех своих копий. Последующие встречи с ними сильно повлияли на ее жизненные взгляды.

«Это пугает, восхищает и в то же время дает пищу для размышлений. Порой ты живешь с четкой уверенностью в своей уникальности. А потом ты смотришь на человека, который выглядит как твоя копия, и вдруг понимаешь, что ты не настолько уникален, как казалось раньше», — призналась девушка.

В России живут двойники знаменитостей, 5-tv.ru рассказывал о блогере из Красноярска Екатерине Шумской, как две капли воды похожей на голливудскую звезду Скарлетт Йоханссон. Если одной Екатерине похожесть принесла славу, то другую — Екатерину Моисеенко, поразительно напоминающую переболевшую серьезно коронавирусом МакSим, зеркальность с певицей настораживает: прослеживаются странные совпадения в жизни обеих.

Instagram @mimisskate, @scarlettjohanssonworld

Так откуда же берутся двойники? И насколько встреча со своей тенью может повлиять на нашу судьбу? Теорий их появления — множество, среди них — материализация духа или петля времени, когда мы встречаем самого себя из прошлого или будущего.

Конспирологи считают, что человек является в этот мир сразу в нескольких экземплярах, похожих друг на друга как две капли воды. Всем «спускают» сверху задание, не выполнивших его — отбраковывают, вызывая странные смерти. Некоторые ученые расценивают этот феномен как форму психического расстройства.

Эксперты в беседе с 5-tv.ru проанализировали с разных сторон возможные плюсы и минусы зеркальности для человека, какую угрозу она несет и как скорректировать свою судьбу.

Экстрасенс Светлана Проскурякова в беседе с 5-tv.ru рассказала, что сам факт существования двойников, доказанный столетиями, не так уж и плох и может означать, что человеку дается шанс продвинуться в собственном развитии, стать улучшенной версией себя. Подражая какой-либо личности, можно позаимствовать у нее много полезного: сделать карьеру и заработать деньги. Обратная сторона, которую экстрасенс почерпнула из собственного опыта, этот скользкий путь может привести к опустошению человека.

«Двойники знаменитостей производят очень странное впечатление: они словно пустые внутри. Для развития собственной личности полностью подражать кому-то не стоит, будет происходить большой отток энергии», предупредила экстрасенс.

Астролог и эксперт в области китайской метафизики Елена Егорова прочитала натальные карты двойников.

«Кроме одинаковой внешности, с точки зрения астрологии, у этих людей будут совершенно разные натальной карты, а именно в них скрыты и характер, и предназначение», — считает специалист.

Скорее всего, карты укажут на разные судьбы и черты личности, несмотря на схожие внешние данные. Даже если двойники родились в одно и то же время с точностью до минуты и теоретически должны повторить судьбу друг друга, существуют другие предопределяющие жизнь человека факторы. Кроме исходных данных времени и места рождения людей, на их судьбу большое влияние оказывают окружение, район, город, дом. При этом у близнецов могут быть похожие предпочтения при выборе второй половины, одинаковые любимые блюда и места для путешествий.

«Есть еще свободная воля человека, наша вселенная всегда дает выбор: у каждого будет уникальная судьба», — обнадежила эксперт.

Линии судьбы по руке отлично «считывают» хироманты, полагая, что родством по крови такие случаи не являются, а внешнюю похожесть формирует рандомное совпадение генов.

«С точки зрения хиромантии могу сказать определенно, что нет людей, у которых совпадал бы полностью рисунок линии рук. Даже небольшое отклонение в наклоне линии судьбы на руке уже даст колоссальные изменения в карьере человека, а микроскопический остров на линии сердца укажет на то, что один из двойников прошел через большие проблемы в личной жизни, а второго они миновали. Рисунок на руках абсолютно уникален, как и люди, его носящие», — сделал вывод Иван Громов.

Медицинский психолог Ольга Коротина-Гессе напомнила, что мы все родственники: согласно математическому анализу, любой человек через восемь поколений станет потомком 256 родственников, связанных кровным родством. А еще через 30 поколений таких родственников наберется почти миллион!

«По большому счету не было серьезных исследований, которые действительно бы изучали двойников, сверяя их жизни. Поэтому мы не можем утверждать, что один двойник повторяет судьбу другого, это лишь случайное совпадение, но тема двойников может открыть много нового и интересного для человечества», — подытожила специалист.

Ранее 5-tv.ru раскрыл мифы и легенды шоу-бизнеса относительно их двойников и инсценированных смертей.