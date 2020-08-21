Меркель и Макрон обсудили ситуацию в Белоруссии: каков итог встречи?

Коронавирус изменил и официальный протокол международных встреч на высшем уровне. Ангела Меркель и Эммануэль Макрон 20 августа провели переговоры в летней резиденции французского лидера на средиземноморском побережье Прованса.

Главы государств обошлись без традиционного рукопожатия. Они поклонились друг другу — на японский манер. Одна из главных тем, которую обсудили — события в Белоруссии.

Как заявил Макрон по итогам встречи, ЕС не хочет повторения «украинского сценария». При этом продолжит поддерживать протестующих.

«Диалог между властями, оппозицией и гражданским обществом необходим. Мы хотели бы, чтобы этот диалог был налажен самими белорусами, но, тем не менее, Европейский Союз по-прежнему готов сопровождать этот диалог, если роль посредника будет полезной и если этого захотят белорусы», — сказал Макрон.

Также Макрон отметил необходимость участия в диалоге и России. О скорейшей нормализации обстановки в Минске говорил и Владимир Путин по телефону с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

В беседе российский лидер подчеркнул, что оказание какого-либо давления на руководство суверенного Белорусского государства — контрпродуктивно. В самом Минске обстановка весь день была спокойной. Акции протеста, если и проходили, то локальные и немногочисленные. Большинство предприятий работало.