Меркель и Макрон обсудили ситуацию в Белоруссии: каков итог встречи?

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По словам президента Франции, ЕС не хочет повторения «украинского сценария».

Фото, видео: Reuters / dam; 5-tv.ru

Коронавирус изменил и официальный протокол международных встреч на высшем уровне. Ангела Меркель и Эммануэль Макрон 20 августа провели переговоры в летней резиденции французского лидера на средиземноморском побережье Прованса.

Главы государств обошлись без традиционного рукопожатия. Они поклонились друг другу — на японский манер. Одна из главных тем, которую обсудили — события в Белоруссии.

Как заявил Макрон по итогам встречи, ЕС не хочет повторения «украинского сценария». При этом продолжит поддерживать протестующих.

«Диалог между властями, оппозицией и гражданским обществом необходим. Мы хотели бы, чтобы этот диалог был налажен самими белорусами, но, тем не менее, Европейский Союз по-прежнему готов сопровождать этот диалог, если роль посредника будет полезной и если этого захотят белорусы», — сказал Макрон.

Также Макрон отметил необходимость участия в диалоге и России. О скорейшей нормализации обстановки в Минске говорил и Владимир Путин по телефону с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

В беседе российский лидер подчеркнул, что оказание какого-либо давления на руководство суверенного Белорусского государства — контрпродуктивно. В самом Минске обстановка весь день была спокойной. Акции протеста, если и проходили, то локальные и немногочисленные. Большинство предприятий работало.

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