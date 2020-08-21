В организме Навального обнаружили ядовитое для окружающих вещество — ФБК

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Нюра Незванова
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Медики 21 августа заявили, что транспортировка блогера опасна для его жизни.

Фото, видео: ТАСС / Красильников Станислав, 5-tv.ru

В организме блогера Алексея Навального нашли опасное для окружающих вещество. Об этом рассказала в интервью журналистам жена блогера Юлия Навальная и юрист ФБК Иван Жданов.

По словам юриста, сведения о найденном веществе им сообщила сотрудница транспортной полиции. Раскрыть, что это за вещество, она отказалась.

«Она говорит — „это тайна следствия, мы не можем сказать, но это вещество смертельно опасное, представляет угрозу не только Алексею, но и окружающим“», — сказал Жданов.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа на борту самолета, который выполнял рейс Томск — Москва. Экипаж экстренно посадил воздушное судно в Омске, где мужчину госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Навального ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. В настоящий момент его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Первичные результаты его анализов показали наличие вторичных признаков опьянения, что могло только усилить эффект от любого токсичного вещества.

Позже медики заявили о нетранспортабельности блогера — его сторонники настаивают на перевозке пациента за границу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как прокомментировали госпитализацию Навального в США.

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