Как в США прокомментировали госпитализацию Навального

В США выразили беспокойство по поводу ситуации с экстренной госпитализацией российского блогера Алексея Навального. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен в эфире телеканала FoxNews.

По его словам, Вашингтон внимательно следит за развитием ситуации вокруг Навального. Власти страны желают блогеру поскорее встать на ноги.

«В первую очередь я хотел бы пожелать Навальному скорейшего выздоровления. Насколько я понимаю, сегодня ночью он может быть доставлен в Германию, где будет проходить лечение, и я надеюсь, что это приведет к его полному восстановлению», — сказал политик.

Ранее стало известно, что главы Германии и Франции выразили готовность оказать помощь блогеру. Также содействие в транспортировке за границу, если она понадобится Навальному, предложили оказать в Кремле.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо на борту самолета, который выполнял рейс Томск-Москва. Экипаж экстренно посадил воздушное судно в Омске, где мужчину госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Навального ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. В настоящий момент его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Ранее 5-tv.ru сообщал, что стали известны возможные причины госпитализации Навального.