Главный врач Омской больницы, куда накануне в отделение реанимации был доставлен Алексей Навальный, заявил журналистам, что вопрос о транспортировке пациента пока преждевременен.

«Ночь прошла хорошо, состояние его на 8 часов утра несколько улучшилось, все равно мы четкой стабильности его состояния пока добиться не можем. На момент консилиума с участием специалистов из института Бурденко, из института Бурденко. По вопросу о его транспортировке — преждевременный, необходимо добиться полной стабилизации пациента», — подчеркнул Александр Мураховский.

Только после этого можно будет обсуждать с родственниками вопросы перевода Навального в какую-либо другую клинику для дальнейшего лечения.

Мураховский добавил, что сейчас существуют пять рабочих диагнозов, которые отрабатываются реаниматологами, неврологами, нейрофизиологами, то есть подключены «все смежные специалисты».

«Те вещества, биологические материалы, которые мы отправили на исследование, и на те вещества, с которыми были проведены анализы, — они все отрицательные», — пояснил главврач на вопрос журналистов о том, чем отравили Навального.