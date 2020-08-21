«Транспортировка преждевременна» — главврач Омской больницы о Навальном
Александр Мураховский сообщил, что в настоящее время врачи пытаются добиться стабильности состояния здоровья блогера.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Преображение Господне: Что можно и нельзя делать 19 августа
Оцененная совесть: семья Захаровых озвучила сумму иска к Ефремову
Анализы Навального показали вторичные признаки опьянения
Появились первые кадры с закрытых похорон Легкоступовой
«Она бухала с ним»: Наталья Штурм назвала вероятного виновника смерти Легкоступовой
Появилось видео из самолета, где Навальный кричит от боли
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака
«Откуда взялся? Ни баба, ни мужик»: друг Легкоступовой на похоронах не сдержал слез
Кому достанется наследство Валентины Легкоступовой?
Фото, видео: ТАСС / Гердо Владимир; 5-tv.ru
Главный врач Омской больницы, куда накануне в отделение реанимации был доставлен Алексей Навальный, заявил журналистам, что вопрос о транспортировке пациента пока преждевременен.
«Ночь прошла хорошо, состояние его на 8 часов утра несколько улучшилось, все равно мы четкой стабильности его состояния пока добиться не можем. На момент консилиума с участием специалистов из института Бурденко, из института Бурденко. По вопросу о его транспортировке — преждевременный, необходимо добиться полной стабилизации пациента», — подчеркнул Александр Мураховский.
Только после этого можно будет обсуждать с родственниками вопросы перевода Навального в какую-либо другую клинику для дальнейшего лечения.
Мураховский добавил, что сейчас существуют пять рабочих диагнозов, которые отрабатываются реаниматологами, неврологами, нейрофизиологами, то есть подключены «все смежные специалисты».
«Те вещества, биологические материалы, которые мы отправили на исследование, и на те вещества, с которыми были проведены анализы, — они все отрицательные», — пояснил главврач на вопрос журналистов о том, чем отравили Навального.
Читайте также
82%
0.53 87.43
0.03
Нашли ошибку?