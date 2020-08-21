Тодоренко станет соведущей Ивлеевой в новом сезоне «Орла и решки»

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Алина Потёмкина
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Ивлеева уже прокомментировала выбор напарницы.

Фото, видео: www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda; Instagram @reginatodorenko, @_agentgirl_

Соведущей Насти Ивлеевой в программе о путешествиях «Орел и решка» станет Регина Тодоренко. Новость уже оценила Ивлеева, которая сообщила о своем возвращении в телешоу в конце июля.

Примечательно, что в новый сезон Тодоренко позвали после того, как за такое решение проголосовали 680 тысяч зрителей!

Свою соведущую Ивлеева оценила высоко и даже немного запуталась в словах — не то от радости, не то по какой-то необъяснимой причине.

«Да, это, наверное, второй ведущий, который мне нравится после Птушкина. За всю историю всех ведущих это первый ведущий, который мне нравится после Птушкина», — сказала Ивлеева в сторис Instagram.

Ранее сообщалось, что ведущей вместе с Ивлеевой в новом сезоне станет Юлия Коваль — близкая подруга самой блогерши. Тогда 5-tv.ru рассказывал, как восприняли это решение поклонники «Орла и решки».

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