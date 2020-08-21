Главврач омской больницы назвал рабочий диагноз Навального

Главврач омской больницы Александр Мураховский назвал рабочий диагноз Алексея Навального, госпитализированного в отделение реанимации накануне прямо с самолета.

«Нарушение углеводного баланса. У Алексея нарушение обмена веществ, а резкое понижение сахара в крови, видимо, вызвало потерю сознания», — пояснил врач.

Мураховский при этом отметил, что это основной рабочий диагноз, но не единственный.

«Что говорилось о химическом компоненте. Были взяты пробы с поверхности кожи, одежды, ногтей. Это — обычная промышленная химия, которая используется в пластиковом стаканчике. Он найден не в крови и не в других биоматериалах человека, а на поверхности человека, либо одежды», — заявил главврач, подчеркнув, что оксибутирата и барбитурата не обнаружено, но сследования продолжаются.

Состояние Навального расценивается на данный момент как стабильно тяжелое. Транспортировка не рассматривается медиками — рисковать жизнью пациента нельзя.

О якобы найденном в организме Алексея Навального опасном для окружающих веществе рассказала в интервью журналистам супруга 44-летнего блогера Юлия Навальная и юрист ФБК Иван Жданов. По их словам, им об этом сообщила сотрудник транспортной полиции.

Как сообщал 5-tv.ru, ядов в организме Навального не обнаружено.