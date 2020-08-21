Главврач омской больницы назвал рабочий диагноз Навального
Александр Мураховский отметил, что у пациента также наблюдается резкое снижение сахара в крови.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Преображение Господне: Что можно и нельзя делать 19 августа
Оцененная совесть: семья Захаровых озвучила сумму иска к Ефремову
Анализы Навального показали вторичные признаки опьянения
Появились первые кадры с закрытых похорон Легкоступовой
«Она бухала с ним»: Наталья Штурм назвала вероятного виновника смерти Легкоступовой
Появилось видео из самолета, где Навальный кричит от боли
«Откуда взялся? Ни баба, ни мужик»: друг Легкоступовой на похоронах не сдержал слез
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака
«У него нет денег»: стало известно, о финансовой махинации мужа Легкоступовой
Фото, видео: Facebook / Алексей Навальный; 5-tv.ru
Главврач омской больницы Александр Мураховский назвал рабочий диагноз Алексея Навального, госпитализированного в отделение реанимации накануне прямо с самолета.
«Нарушение углеводного баланса. У Алексея нарушение обмена веществ, а резкое понижение сахара в крови, видимо, вызвало потерю сознания», — пояснил врач.
Мураховский при этом отметил, что это основной рабочий диагноз, но не единственный.
«Что говорилось о химическом компоненте. Были взяты пробы с поверхности кожи, одежды, ногтей. Это — обычная промышленная химия, которая используется в пластиковом стаканчике. Он найден не в крови и не в других биоматериалах человека, а на поверхности человека, либо одежды», — заявил главврач, подчеркнув, что оксибутирата и барбитурата не обнаружено, но сследования продолжаются.
Состояние Навального расценивается на данный момент как стабильно тяжелое. Транспортировка не рассматривается медиками — рисковать жизнью пациента нельзя.
О якобы найденном в организме Алексея Навального опасном для окружающих веществе рассказала в интервью журналистам супруга 44-летнего блогера Юлия Навальная и юрист ФБК Иван Жданов. По их словам, им об этом сообщила сотрудник транспортной полиции.
Как сообщал 5-tv.ru, ядов в организме Навального не обнаружено.
Читайте также
50%
0.53 87.43
0.03
Нашли ошибку?