Главврач омской больницы назвал рабочий диагноз Навального

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 6 011

Александр Мураховский отметил, что у пациента также наблюдается резкое снижение сахара в крови.

Фото, видео: Facebook / Алексей Навальный; 5-tv.ru

Главврач омской больницы Александр Мураховский назвал рабочий диагноз Алексея Навального, госпитализированного в отделение реанимации накануне прямо с самолета.

«Нарушение углеводного баланса. У Алексея нарушение обмена веществ, а резкое понижение сахара в крови, видимо, вызвало потерю сознания», — пояснил врач.

Мураховский при этом отметил, что это основной рабочий диагноз, но не единственный.

«Что говорилось о химическом компоненте. Были взяты пробы с поверхности кожи, одежды, ногтей. Это — обычная промышленная химия, которая используется в пластиковом стаканчике. Он найден не в крови и не в других биоматериалах человека, а на поверхности человека, либо одежды», — заявил главврач, подчеркнув, что оксибутирата и барбитурата не обнаружено, но сследования продолжаются.

Состояние Навального расценивается на данный момент как стабильно тяжелое. Транспортировка не рассматривается медиками — рисковать жизнью пациента нельзя.

О якобы найденном в организме  Алексея Навального опасном для окружающих веществе рассказала в интервью журналистам супруга 44-летнего блогера Юлия Навальная и юрист ФБК Иван Жданов. По их словам, им об этом сообщила сотрудник транспортной полиции. 

Как сообщал 5-tv.ru, ядов в организме Навального не обнаружено.

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