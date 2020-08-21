Заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко сообщил журналистам, что отравляющих веществ экспертиза анализов блогера не обнаружила.

Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Ядов в организме Навального не обнаружено. Об этом журналистам сообщил заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко.

«На сегодняшний день из тех исследований, которые были выполнены, ядов не выявлено, в крови и моче. Ядов или следов их пребывания в организме», — рассказал медик.

«Мы не считаем, что пациент перенес отравление», — подчеркнул Калиниченко.

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