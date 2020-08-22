«Ты куда, туда и я»: поклонники заподозрили Лободу и Ревву в романе — фото

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Анастасия Шадская
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Последние месяцы украинская певица провела в Турции с двумя дочерьми, а сейчас отправилась в неизвестном направлении с шоуменом.

Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram @arthurpirozhkov

Актер, шоумен и юморист Александр Ревва выложил на своей странице в Instagram фото с певицей Светланой Лободой с неожиданным комментарием. В результате у многих пользователей сети возникли подозрения, что они встречаются.

На фотографии довольные Лобода с Реввой позируют на ступеньках трапа частного самолета.

«Полетели, — написал Ревва и добавил несколько „говорящих“ хештегов. — #лобода #тыкуда #туда #иятудааааа».

Instagram @arthurpirozhkov

То ли в шутку, то ли нет Артура Пирожкова (псевдоним Реввы для певческой карьеры — Прим. ред.) поддержал и актер Гоша Куценко, оставивший комментарий под фото.

«Я так и знал!» — эмоционально отреагировал он.

В комментариях подписчики Реввы разделились на несколько лагерей. Одни хвалили коллаборацию своих любимых артистов, какой бы подтекст она не имела, а другие напоминали, что шоумен женат.

«Смотри, жена тебе что-то отрежет за „туда-сюда и я туда“!» — написала одна из них.

Ревва, которого многие полюбили за роль в комедии «Бабушка легкого поведения», часто «зависает» с известными артистами и актерами. Возможно, скоро обе звезды расскажут, куда направились.

Ранее 5-tv.ru писал, как Светлана Лобода проводит время с дочками в Турции.

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