Видео: зачем в NASA заново изобрели колесо?

NASA представило уникальную разработку ученых по усовершенствованию проходимости планетоходов — эластичное колесо. Изобретение стало новым словом в космической технике. Неслучайно американские журналисты сообщили, что в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства «изобрели колесо заново». Видеопрезентацию проекта обнародовал в Twitter портал Mashable.

NASA researchers literally reinvented the wheel pic.twitter.com/oFnHwNtJ5G — Mashable (@mashable) August 21, 2020

По задумке разработчиков, шины колес транспортного средства должны быть полыми и деформироваться в зависимости от особенностей почвы планеты. Внешне подвижные части планетохода напоминают кольчугу. Как уточняется, они сделаны из сплава никеля и титана. Получившаяся основа делает новые колеса в 30 раз прочнее предыдущих разработок.

В то же время полученный сплав позволяет конструкции восстанавливать изначально округлую структуру после каждого соприкосновения с препятствием. За счет этого планетоход сможет преодолевать на пути большие кочки и не застревать в процессе движения.

Ранее 5-tv.ru писал, что в NASA предупредили об огромной аномалии над Землей. Это явление может затруднить работу спутников и привести к сбоям в бортовых компьютерах.