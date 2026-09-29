Топор из космоса: ученые нашли артефакт и установили его внеземное происхождение

ARA: в Китае найден древний артефакт из метеоритного железа

Загадочный металлический предмет, найденный в одной из жертвенных ям древнего комплекса Саньсиндуй в Китае, оказался сделан из материала внеземного происхождения. Ученые считают, что около трех тысяч лет назад жители региона использовали железо, которое попало на Землю вместе с метеоритом. Исследование опубликованно в Archaeological Research in Asia.

Находка из жертвенной ямы

Археологический комплекс Саньсиндуй расположен в городе Гуанхань на юго-западе Китая и относится к эпохе династии Шан. На территории древнего поселения обнаружили дворцовые постройки, производственные зоны и несколько ям с ритуальными предметами.

В одной из ям исследователи нашли фрагменты предмета, напоминающего топор или оружие. Артефакт получил название K7QW-TIE-1.

Железо оказалось внеземным

Анализ показал, что предмет более чем на 90% состоит из железа и примерно на 7% из никеля. При этом никель распределен по металлу равномерно.

Такие характеристики необычны для изделий бронзового века Китая, поскольку технология производства железа в регионе в тот период еще не была развита. После металлографического исследования ученые пришли к выводу, что артефакт изготовили из метеоритного железа.

Редкая находка для Китая

Предмет из Саньсиндуй стал одним из немногих известных в Китае артефактов, созданных из метеоритного металла. Всего ученым известно около 13 подобных находок.

Большинство из них представляют собой изделия из сочетания железа и бронзы. K7QW-TIE-1, как и древний нож из Синьцзяна, полностью изготовлен из метеоритного железа.

Для чего использовали необычный металл

Точное назначение находки пока остается неизвестным. Исследователи не исключают, что предмет мог быть обычным инструментом, однако его обнаружение среди ритуальных объектов указывает на возможное особое значение.

В древних культурах металл небесного происхождения часто связывали с сакральными представлениями. Например, предметы из метеоритного железа использовали в ритуальных целях в Древнем Египте и Анатолии.

Ученые предполагают, что жители Саньсиндуй могли воспринимать такой материал как необычный и наделять его особым смыслом.

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