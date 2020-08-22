Дворцовый мост в Петербурге засиял цветами триколора в честь Дня флага РФ
Праздничные мероприятия 22 августа пройдут во всех районах Северной столицы.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Преображение Господне: Что можно и нельзя делать 19 августа
Анализы Навального показали вторичные признаки опьянения
Оцененная совесть: семья Захаровых озвучила сумму иска к Ефремову
Появились первые кадры с закрытых похорон Легкоступовой
Появилось видео из самолета, где Навальный кричит от боли
«Откуда взялся? Ни баба, ни мужик»: друг Легкоступовой на похоронах не сдержал слез
«Она бухала с ним»: Наталья Штурм назвала вероятного виновника смерти Легкоступовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака
«У него нет денег»: стало известно, о финансовой махинации мужа Легкоступовой
Фото, видео: 5-tv.ru
Дворцовый мост в Петербурге засиял цветами триколора в честь Дня флага РФ. Как отметили в пресс-службе ГБУ «Ленсвет», для обеспечения художественной подсветки переправы используется более 600 светодиодных светильников. Данное оборудование не оказывает существенное влияние на потребление электроэнергии.
«Современные световые решения украшают и дополняют световой облик города, придают уникальные черты. Динамичная подсветка со встроенной системой „умного“ управления — результат комплексной модернизации объектов наружного освещения», — говорится в сообщении.
День флага РФ отмечается в стране 22 августа. Праздничные мероприятия, посвященные одному из символов государства, пройдут в этот день во всех районах города на Неве.
Ранее 5-tv.ru показал прямую трансляцию развода Дворцового моста в Петербурге под музыку Виктора Цоя.
Читайте также
64%
0.33 87.73
0.30
Нашли ошибку?