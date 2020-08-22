Дворцовый мост в Петербурге засиял цветами триколора в честь Дня флага РФ

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Василий Заика
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Праздничные мероприятия 22 августа пройдут во всех районах Северной столицы.

Фото, видео: 5-tv.ru

Дворцовый мост в Петербурге засиял цветами триколора в честь Дня флага РФ. Как отметили в пресс-службе ГБУ «Ленсвет», для обеспечения художественной подсветки переправы используется более 600 светодиодных светильников. Данное оборудование не оказывает существенное влияние на потребление электроэнергии.

«Современные световые решения украшают и дополняют световой облик города, придают уникальные черты. Динамичная подсветка со встроенной системой „умного“ управления — результат комплексной модернизации объектов наружного освещения», — говорится в сообщении.

День флага РФ отмечается в стране 22 августа. Праздничные мероприятия, посвященные одному из символов государства, пройдут в этот день во всех районах города на Неве.

Ранее 5-tv.ru показал прямую трансляцию развода Дворцового моста в Петербурге под музыку Виктора Цоя.

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