Дворцовый мост в Петербурге засиял цветами триколора в честь Дня флага РФ. Как отметили в пресс-службе ГБУ «Ленсвет», для обеспечения художественной подсветки переправы используется более 600 светодиодных светильников. Данное оборудование не оказывает существенное влияние на потребление электроэнергии.

«Современные световые решения украшают и дополняют световой облик города, придают уникальные черты. Динамичная подсветка со встроенной системой „умного“ управления — результат комплексной модернизации объектов наружного освещения», — говорится в сообщении.

День флага РФ отмечается в стране 22 августа. Праздничные мероприятия, посвященные одному из символов государства, пройдут в этот день во всех районах города на Неве.

Ранее 5-tv.ru показал прямую трансляцию развода Дворцового моста в Петербурге под музыку Виктора Цоя.