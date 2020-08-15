Прямая трансляция развода Дворцового моста в Петербурге под музыку Виктора Цоя

Прямая трансляция окончена.

Развод Дворцового моста под музыку Виктора Цоя начался в Петербурге. Акция памяти в рамках проекта «Поющие мосты» стартовала в 00.45 по московскому времени и приурочена к 30-й годовщине со дня трагического гибели основателя и лидера культовой группы «Кино».

Жители и гости города на Неве услышат две композиции музыканта в специальной обработке, которую подготовил участник «золотого» состава коллектива — гитарист Юрий Каспарян.

Кульминацией шоу станет проекция портрета Виктора Цоя на разводном пролете Дворцового моста. Кроме того, организаторы пообещали раздать всем присутствующим памятные авторские открытки с QR-кодом, где указаны адреса в Северной столице, имеющие отношение к лидеру группы «Кино». С их помощью почитатели таланта рок-музыканта смогут посмотреть видеоэкскурсию «Ленинград Виктора Цоя».

Виктор Цой родился 21 июня 1962 года в Ленинграде в семье инженера и учителя физкультуры. В юности он был поклонником Михаила Боярского и Владимира Высоцкого, а также Брюса Ли, имиджу которого пытался подражать и даже увлекался единоборствами.

Летом в 1981 году Виктор Цой с друзьями основал группу «Гарин и Гиперболоиды», которая позднее была переименована в «Кино». Вскоре будут написаны и всеми любимые нетленки «Звезда по имени Солнце», «Хочу перемен!», «Группа крови», «Восьмиклассница» и другие.

24 июня 1990 года группа «Кино» дала масштабный концерт в Москве на Большой спортивной арене Лужников, ставший последним. Во время выступления музыкантов, впервые после Олимпиады-80, был зажжен огонь в Олимпийской чаше.

15 августа 1990 года днем Виктор Цой на 35 километре трассы Слока — Талси в Тукумском районе Латвии при невыясненных обстоятельствах, управляя «Москвичом-2141», врезался в автобус Ikarus. В результате полученных травм музыкант скончался на месте происшествия. Похороны лидера группы «Кино» прошли 19 августа 1990 года на Богословском кладбище.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге установили памятник Виктору Цою.