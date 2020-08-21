Губернатор Ярославской области распорядился создать рабочую группу по ЧП в доме

|
Андрей Чапыгин
33

Хлопок газа произошел в Ярославле в доме № 5 по улице Батова.

Губернатор Ярославской области распорядился создать рабочую группу по ЧП в доме

Фото: Социальные сети

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выступил с распоряжениями в связи с произошедшим ЧП в жилом доме областной столицы. Как сообщается на его официальной странице во «ВКонтакте», в устранении последствий должны быть задействованы все экстренные службы города.

Также глава региона отметил, что необходимо принять все соответствующие меры для эвакуации пострадавших. Помимо этого должна быть создана рабочая группа. Это поручение отдано лично председателю правительства региона Дмитрию Степаненко.

Ранее сообщалось, что хлопок обрушил перекрытия с третьего по пятый этаж. Однако выше разрушений остались жильцы, которых еще не удалось эвакуировать.

Помимо этого, 5-tv.ru рассказывал о предварительном количестве погибших в инциденте.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
74.10
0.33 87.73
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:02
Огненное видео: квартира полыхает в жилом доме в Петербурге
21:53
Дело возбуждено после взрыва газа в доме в Ярославской области
21:47
Взрыв газа в Ярославле: под завалами может находиться женщина с ребенком — видео
21:41
Названы лучшие места для фото в самом популярном курорте Турции
21:27
Стало известно, сколько квартир разрушилось в результате взрыва газа в Ярославле
21:18
Политолог предсказал девальвацию белорусскому рублю

Сейчас читают

Медики не возражают против перевозки Навального в Германию
«Семья не хотела, чтобы знала пресса»: Кравец раскрыла предсмертную тайну Легкоступовой
Как на похоронах прощался с Легкоступовой ее муж?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок