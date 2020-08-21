Губернатор Ярославской области распорядился создать рабочую группу по ЧП в доме

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выступил с распоряжениями в связи с произошедшим ЧП в жилом доме областной столицы. Как сообщается на его официальной странице во «ВКонтакте», в устранении последствий должны быть задействованы все экстренные службы города.

Также глава региона отметил, что необходимо принять все соответствующие меры для эвакуации пострадавших. Помимо этого должна быть создана рабочая группа. Это поручение отдано лично председателю правительства региона Дмитрию Степаненко.

Ранее сообщалось, что хлопок обрушил перекрытия с третьего по пятый этаж. Однако выше разрушений остались жильцы, которых еще не удалось эвакуировать.

Помимо этого, 5-tv.ru рассказывал о предварительном количестве погибших в инциденте.