Дело возбуждено после взрыва газа в доме в Ярославской области
По предварительным данным, в результате ЧП погиб человек, также есть пострадавшие.
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Фото, видео: Социальные сети, 5-tv.ru
По факту взрыва газа в жилом доме в Ярославле возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека, сообщает СУ СКР по Ярославской области.
Мощный хлопок произошел в квартире на улице Батова. Погиб один человек, еще четверо — пострадали.
Открытое горение, возникшее после хлопка газа в жилом десятиэтажном доме в Ярославле, удалось ликвидировать, рассказали в экстренных службах.
«Объявлена ликвидация открытого горения», — подтвердил представитель МЧС.
На месте продолжают работать эксперты. Эвакуация ранее заблокированных из-за обрушения перекрытий жителей верхних этажей завершена.
Ранее 5-tv.ru приводил свидетельство очевидца после взрыва газа в Ярославле.
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