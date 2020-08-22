Какие продукты должны входить в полноценный завтрак — рекомендации диетолога

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Василий Заика
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По словам Елены Чигия, утренний прием пищи должен быть достаточно сбалансированным.

Фото, видео: www.globallookpress.com / gourmet-vision, Mauricio Jordan de Souza Coelho, Anatoly Prososov, digifoodstock

Диетолог Елена Чигия в беседе с радио Sputnik перечислила продукты для оптимального завтрака. По словам специалиста, утренний прием пищи у россиян должен быть довольно сбалансированным.

Любая каша почти целиком состоит из углеводов и не способна насытить организм необходимыми в начале дня питательными веществами. В частности, диетолог рекомендует к сваренной крупе добавить яйцо, сыр или иной белковый продукт. Кроме того, не окажутся лишними фрукты или овощи, содержащие клетчатку.

«Завтрак должен быть достаточно плотным, 30% от рациона, поэтому это может быть, условно, салат, яйцо, каша, бутерброд с сыром, может быть, какое-то мясное блюдо», — сказала Елена Чигия.

Специалист, помимо прочего, обратила внимание, что варить каши следует исключительно на молоке, а не на воде. Это связано с тем, что в зерновых продуктах белки плохо усваиваются из отсутствия баланса по аминокислотному составу.

«Там не хватает лизина, а раз лизина мало, все другое не усваивается», — подчеркнула диетолог.

В любом случае при употреблении в пищу зерновых, следует добавлять к ним молочный продукт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звездный диетолог раскрыла главную тайну похудения знаменитостей.

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