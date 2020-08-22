Ученые предрекли России постоянные погодные аномалии
Изменения специалисты связывают с волнообразным движением атмосферных масс, которые протекают теперь с другой скоростью.
Фото: ТАСС / GEORGI LICOVSKI
В России может практически не остаться стабильной и привычной погоды. С таким заявлением выступил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов, сообщает URA.RU.
Нетипичное для Урала летнее похолодание и чрезмерно высокая температура воздуха в большинстве российских регионов могли возникнуть в результате глобального потепления, считает эксперт. Изменения объясняются волнообразным движением атмосферных масс, которые протекают теперь с другой скоростью.
«Когда такая волна застывает на месте, мы видим характерную аномальную погоду. А поскольку Россия достаточно большая страна, то в разных регионах образуются свои застывшие волны», — объясняет Семенов.
По такому принципу в некоторые регионы страны приходит осеннее улучшение погоды — так называемое бабье лето. Однако ученые стали замечать подобное «застывание» атмосферной волны и в теплый сезон, чего ранее не было.
«Некоторые исследования показывают, что такие волны чаще проявляются в более теплом климате. Это заставляет предположить, что явление стало происходить в последнее время чаще из-за глобального потепления», — отметил климатолог.
По мнению эксперта, из-за мировых климатических изменений воздушные потоки будут двигаться все медленнее, а атмосферные волны все чаще будут застывать на одном месте. Это приведет к тому, что погода в регионах будет устанавливаться то аномально жаркая, то наоборот — необычно холодная, считает научный сотрудник.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что ученые предсказали природную катастрофу глобального масштаба.
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