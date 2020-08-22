Дочь Джигана и Оксаны Самойловой не взяли в школу — фото

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Андрей Чапыгин
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Теперь девочка будет заниматься дома с репетиторами.

Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana

Лея, средняя дочь рэпера Джигана и Оксаны Самойловой, не смогла попасть в нулевой класс школы. Об этом мать девочки рассказала на своей странице в Instagram.

По словам Самойловой, подготовительный класс, куда должна была поступить в этом году девочка, неожиданно отменили.

«Такую Лею мы могли бы видеть каждый день, но не увидим», — рассказала Самойлова.

Instagram @samoylovaoxana

По словам супруги рэпера, в самый последний момент, нулевой класс в их школе отменили. Лея очень сильно распереживались из-за этого. Самойлова также рассказала, что детский сад для ее дочки - это сплошное развлечение, усваивать знания там не получается. Поэтому родители решили нанять для девочки репетиторов.

Также она отметила, что отдавать Лею сразу в первый класс в шесть лет — плохая идея. По словам матери, девочка и так переживает из-за того, что многие дети старше ее, а постоянное соседство с такими одноклассниками будет для нее большим стрессом.

Теперь девочка посвятит свое время подготовке к школе, но уже из дома: будет посещать дополнительные занятия, а также заниматься гимнастикой и боевым самбо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты показали всю изнанку идеальной семьи Самойловой и Джигана.

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