«Не сказали друг другу ни слова»: поклонники показали изнанку семьи Джигана

Поклонники репера Джигана и его жены Оксаны Самойловой раскрыли правду их «идеальных» отношений. Пару заметили в самолете, когда они возвращались домой с отдыха в Турции.

Как передает «Экспресс газета», супруги летели в бизнес-классе, в то время как вся остальная их семья, включая детей, а также охранник музыканта оказались в «экономе». Сама же пара удивила фанатов своими взаимоотношениями.

«Они за весь полет не сказали друг другу ни словам», — отметил видевший их поклонник.

Также нечаянный попутчик известной пары рассказал о своих впечатлениях от реального вида супруги рэпера.

«Оксана отличается от инстафоток. Она огромная… 42 размер ноги, широченная спина. Очень загорелая красивая кожа. Но черты лица и фигура — фотошоп», — удивился фолловер.

Слухи о том, что у Джигана и Самойловой все не так, как они представляют в социальных сетях, начали появляться после того, как девушка подала заявление на развод с репером после его лечения в реабилитационной клинике. Спустя некоторое время пара воссоединилась, но подписчики не поверили в семейную идиллию, о которое они активно рассказывают общественности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Самойлову затравили в Сети из-за примирения с Джиганом.