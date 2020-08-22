Народный артист СССР Олег Табаков в этом году мог бы отметить 85-летний юбилей. Режиссера театра и кино не стало два года назад, однако вдова Марина Зудина до сих пор с трудом переживает утрату. Воспоминаниями о совместной жизни актриса поделилась в документальном фильме «Олег Табаков. Все, что останется после тебя», вышедшем на Первом канале.

Чтобы хоть как-то отвлечься от горя, артистка вернулась к съемкам в кино. Ее последнюю работу в фильме «Содержанки» Константина Богомолова тут же раскритиковали. Зудина снялась в нескольких пикантных сценах. Многие спрашивали у артистки, что бы на это сказал Табаков, если бы был жив.

Зудина в таких случаях вспоминает, что муж предпочитал, чтобы артистка была раздета, а не одета, и не обращает внимания на негативные комментарии в свой адрес.

О годах, проведенных с великим режиссером, артистка рассказывает с особой нежностью. Ведь до замужества могло и не дойти: в период разгара отношений с Зудиной артист был женат. Только спустя десять лет артист решился уйти из семьи ради возлюбленной.

«Наверное меня многие осудят — я не испытываю чувства вины, потому что я ничего не разрушала, я лишилась возможности дважды иметь ребенка и никогда никого в жизни не упрекнула. Это всегда был мой выбор», — признается последняя жена Табакова.

Артистка сожалеет, что сделала аборты, но рада, что в итоге Табаков бросил жену ради нее. Их свадьба состоялась в 2005 году и прошла очень скромно. В браке с Марией Зудиной у артиста родились двое детей. 25-летний Павел пошел по стопам отца и стал строить актерскую карьеру. 14-летняя Мария еще только учится в школе, но планирует тоже стать артисткой.

Олег Табаков умер в 2018 году в московской больнице от остановки сердца. Перед смертью артист долго болел: за несколько месяцев до смерти у него обнаружили сепсис, инфекция стала распространяться по всему организму, и врачи не смогли его спасти.

Ранее 5-tv.ru публиковал список самых культовых ролей Олега Табакова.