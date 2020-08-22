В Госдуме предложили дарить россиянам автомобили. Но с одним условием

В России могут начать бесплатно выдавать автомобили отечественного производства родителям пяти и более детей. С соответствующим предложением, адресованным министру труда и социальной защиты Антону Котякову, выступил депутат Государственной думы Иван Сухарев, сообщает RT.

По мнению парламентария, многодетные семьи нуждаются в первоочередной поддержке со стороны государства. И передача им автомобиля на безвозмездной основе стала бы отличной помощью.

«Просим вас рассмотреть возможность обеспечения семей при рождении пятого ребенка единожды автомобилями вместимостью не менее семи мест отечественного производства на правах собственности за счет федеральных средств — вне зависимости от достижения одним из детей возраста 18 лет», — пишет депутат в своем обращении.

Депутат отмечает, что далеко не каждая семья может позволить себе транспортное средство, и уж тем более многодетная. Такой вид поддержки со стороны государства стал бы очень востребованным среди россиян и простимулировал бы рождаемость в стране.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что многодетным родителям могут увеличить продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска.