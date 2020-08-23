Онищенко рассказал, какими на самом деле должны быть стипендии в РФ

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Андрей Чапыгин
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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке уверен, что из-за проблем с деньгами страдает качество обучения студентов.

Онищенко рассказал, какими на самом деле должны быть стипендии в РФ

Фото: www.globallookpress / Allexander Makarov

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко высказал мнение, что необходимо увеличить размер стипендий для студентов до прожиточного минимума. Этой идеей он поделился с URA.RU.

По словам политика, учащиеся не должны отвлекаться на заработки, так как от это навредит их успеваемости.

«Если учесть, что студент должен учиться, то размер его стипендии должен быть по минимальному прожиточному минимуму. Дать возможность жить, не жируя, и учиться нормально — это правильно. Если ему не на что жить, то качество обучения страдает», — рассказал Онищенко.

Также он отметил, что размер выплат должен напрямую зависеть от оценок обучающихся, а сам размер стипендий может варьироваться от регионов и учебных заведений. Это должно зависеть и от бюджета вуза, от его престижности, и от качества подготовки.

Сейчас в России прожиточный минимум составляет 12130 рублей, а минимальная государственная академическая стипендия — 1633 рубля. Помимо этого, есть дополнительные выплаты при хорошей успеваемости и социальная стипендия в 2452 рубля. Также некоторые студенты могут рассчитывать на именные выплаты и гранты.

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