«Я аж вздрогнула»: мать звезды «Дома-2» испугала дочку образом из хоррора «Звонок»

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Молодцова Анна
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Мария Кохно не на шутку перепугалась, увидев родительницу с лицом, полностью скрытым длинными волосами.

Фото, видео: Instagram @marynova888

Звезда «Дома-2» Мария Кохно пережила секунды неимоверного ужаса в парикмахерской, куда пришла вместе со своей мамой. На видео, выложенном в Instagram-аккаунте, девушка подходит к длинноволосой родительнице, которая, как кажется, стоит к ней спиной и предлагает ей пойти домой после процедуры наращивания волос.

«Мама, ну чего ты стоишь, пошли домой», — сказала Кохно в полной уверенности, что мама сейчас обернется.

Однако не тут-то было. Женщина руками начинает раздвигать волосы на «затылке», который на самом деле оказывается лицом. Таким образом мама Кохно «скопировала» образ главной героини фильма ужасов «Звонок», лицо которой было полностью скрыто длинными черными волосами.

К этому звезда телестройки явно не была готова. Девушка закричала от ужаса, не на шутку перепугавшись.

«Ну, умеет же меня разыграть моя мама», — написала Кохно.

Instagram @marynova888

Ее фанаты также не ожидали подобной развязки, отметив, что при просмотре ролика в первый раз испугались так же как и Кохно.

«Неожиданно, тоже испугалась»;

«Я аж вздрогнула»;

«Ну, Оля, вы комик», — написали юзеры.

Однако нашлись и те, кто посчитал, что данный трюк был всего-навсего постановкой, а эмоции знаменитости — сыграны на публику.

Instagram @marynova888

Ранее 5-tv.ru писал, что Алена Водонаева устроила сыну сюрприз на день рождения с БТР и автоматами.

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