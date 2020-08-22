Водонаева устроила своему сыну сюрприз с БТР и автоматами в честь дня рождения

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Андрей Чапыгин
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Сыну бывшей участницы «Дома-2» исполняется десять лет.

Фото, видео: Instagram @alenavodonaeva

Телеведущая Алена Водонаева устроила сюрприз своему сыну Богдану в честь его предстоящего дня рождения и прокатилась с ним на боевом бронетранспортере. Хронику празднования она опубликовала у себя на странице в Instagram.

Водонаева посвятила военным развлечениям сына несколько сторис. Сначала они с мальчиком и друзьями катались на БТР (бронированный транспортер), а после — стреляли из автоматов. Боевая машина возила компанию по пересеченной местности. Телеведущая отметила, что Богдан не догадывался о цели их путешествия, и это оказалось для него большим сюрпризом.

После этого празднование продолжилось в одном из отелей Москвы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о взаимоотношениях Водонаевой и Ксении Собчак, которые познакомились на проекте «Дом-2».

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