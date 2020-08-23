«Надежда не угасала ни на секунду»: чемпион мира по боксу Лебедев о вере в Поветкина
Александр Поветкин в пятом раунде поединка с Диллианом Уайтом отправил британца в нокаут.
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Фото, видео: Instagram @povetkinalexandr
О том, что исход боя Александра Поветкина с Диллианом Уайтом будет в пользу российского спортсмена, не сомневался чемпион мира по боксу по версиям WBA и IBF Денис Лебедев. Он отметил, что поединок был по-настоящему запоминающимся. В своем экспертном мнении он отметил высокий профессионализм Поветкина и его стальной характер.
«Запомнилось все — и плохое, и хорошее. Но, зная характер Сани, надежда не угасала ни на секунду. Дамы и господа, это и есть профессиональный бой в супертяжелом весе, когда все заканчивается одним ударом», — прокомментировал Лебедев.
В пятом раунде встречи Александр Поветкин отправил своего оппонента в нокаут. Однако в четвертом — российский спортсмен дважды оказывался на канвасе.
Россиянин стал обладателем временного титула чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. Данный временный титул позволит россиянину провести бой с действующим чемпионом мира WBC Тайсоном Фьюри, который, к слову, уже поздравил бойца с победой.
Трансляцию главного боксерского поединка лета-2020 вел телеканал РЕН ТВ.
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