Российский боксер Поветкин победил британца Уайта в поединке за титул WBC

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Нюра Незванова
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Супертяжеловесы встретились в «бойцовском» саду в Брентвуде.

Российский боксер Поветкин победил британца Уайта в поединке за титул WBC

Фото: Instagram @dillianwhyte; @povetkinalexandr

Россиянин Александр Поветкин завоевал временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе по итогам боя с британцем Уайтом.

Главное боксерское событие лета-2020 транслировал телеканал РЕН ТВ.

Российский спортсмен начал поединок довольно активно, однако ощутимого урона Диллиану Уайту нанести не сумел. Во время второй трехминутки Александр провел несколько чувствительных ударов для своего оппонента, но также несколько раз был атакован мощными выпадами британского спортсмена.

Уайт в четвертом раунде оказался в доминирующей позиции — в конце раунда российский боксер оказался в нокдауне после мощнейшего апперкота британца. В пятом раунде Поветкин тут же отправил Уайта в нокаут.

Данный временный титул позволит россиянину провести бой с действующим чемпионом мира WBC Тайсоном Фьюри.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у боксера Александра Поветкина родился сын.

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