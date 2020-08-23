Завершена активная фаза боестолкновения в зоне КТО в Ингушетии

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Марина Неруцких
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Особый режим был введен в 8 утра 23 августа на территории села Троицкое Сунженского района республики.

Завершена активная фаза боестолкновения в зоне КТО в Ингушетии

Фото: ТАСС / Мамонтов Сергей

В Ингушетии завершилась активная фаза столкновения с боевиками в селе Троицкое Сунженского района республики, где ранее был введен режим контртеррористической операции.

«Активная фаза завершена», — передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

В ходе боестолкновения были ликвидированы два террориста.

Особый режим КТО начал действовать с 8.00 утра по московскому времени. На территории, ограниченной административными границами села Троицкое были введены некоторые ограничения. Жителей населенного пункта попросили сохранять спокойствие и не вмешиваться в действия правоохранителей.

Как ранее сообщал 5-tv.ru со ссылкой на заявление оперштаба по Республике Ингушетия, меры были приняты  для «пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности». 

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