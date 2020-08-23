Телеведущая Ксения Бородина опубликовала снимки со спонтанной летней фотоссии. На фотографиях на ее странице в Instagram знаменитость лежит в грузовике на куче арбузов.

По словам Бородиной, они с друзьями просто ехали в автомобиле, когда наткнулись на продавца фруктов. После недолгих обсуждений и был сделан яркий кадр.

«За пять минут до этого кадра, я спокойно ехала в машине в шортах и футболке», — поделилась селебрити.

Увидев машину с ягодами телеведущая моментально поняла, что за удачные кадры могут получиться. Оперативно договорившись с продавцом фруктов, Бородина тут же переоделась и прямо на трассе сделали кадры.

Instagram @borodylia, @batkova_elena

Поклонники пришли в восторг от такой спонтанности.

«Интересно было бы увидеть, как Вы туда залазили»

«Ксю, а ты арбузная красотка! Как всегда клевая!»

«Теперь арбузы будет продавать дороже. Фото супер» — пишут фанаты.

Снимок был сделан в Балаклаве, прибрежном городке на западном побережье Крыма. Судя по социальным сетям, телеведущая уже вторую неделю отдыхает в Крыму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменились за 16 лет участники «золотого» состава «Дома-2».